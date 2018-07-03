Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал свой исторический сэйв ногой в серии послематчевых пенальти в игре 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды Испании.

"Решающий сэйв назвали ногой бога? Давайте мы отложим все эти моменты в сторону, пожалуйста. И будем концентрироваться на следующей игре. Да там просто повезло", - приводит слова 32-летнего вратаря sport24.ru.

Напомним, Самедов пропускает тренировку сборной России. | soccernews.ru