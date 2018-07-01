Акинфеев прокомментировал выход России в 1/4 финала ЧМ

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев дал комментарии после игры против Испании.

"Я себя не чувствую лучшим игроком матча, лучшие - команда. Болельщики. Получился увлекательный футбол. Хотели больше атаковать, но с Испанией ни одна команда не может проводить в атаке больше 40-50% времени. Получилось то, что получилось" - приводят слова Акинфеева российские СМИ.

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