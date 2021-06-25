Акинфеев прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020

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Экс-вратарь сборной России Игорь Акинфеев подвёл итоги выступления национальной команды на Чемпионате Европы.

"Смотрел игру с Данией. Думал о хорошем... Думал, что мало ли, случится что-то хорошее. Но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю как действующий футболист, как футболист, который проходил эти моменты. Как пуля жизнь пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы оказываемся непонятно где.

В любом случае это праздник – ведь футбол создан для болельщиков. Так же как и театр и всё остальное. Я всегда говорю, что если актёр плохой, то на него не будут ходить. Видимо, мы не научились за это время... Хотя были хорошие моменты, не спорю. Не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. И хочется прибавить, но мы, наверное, стоим на одном уровне. К сожалению", - сказал Акинфеев.

Напомним, что российская сборная вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа. Команда победила Финляндию (1:0), а также потерпела разгромные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв последнее место в квартете.

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