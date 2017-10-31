Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги Чемпионов подряд

Теги цска москваигорь акинфеев

Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги Чемпионов подряд

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА играет на выезде "Базелем".

В середине первой половины счет открыл хавбек хозяев Лука Зуффи.

Таким образом вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 43-м подряд матче Лиги Чемпионов. 

Это является антирекордом турнира.  

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комментарии
Пьянь

Акинфеев уже как Месси. Соревнуется уже только сам с собой.

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