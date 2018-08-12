Акинфеев провёл 400-й матч в чемпионате России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в матче третьего тура РПЛ против "Енисея".

Эта игра стала для капитана армейцев 400-й в рамках чемпионата России. Акинфеев стал первым голкипером, достигшим этой отметки.

Стоит отметить, что в 400 матчах Акинфеев пропустил 308 голов. При этом 32-летний вратарь 185 раз оставлял ворота ЦСКА в неприкосновенности.

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