Акинфеев провёл юбилейный капитанский матч в чемпионате России

Фото инстаграм Игоря Акинфеева

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в игре 11-го тура РПЛ против "Урала" (1:0).

Для 35-летнего футболиста этот матч стал 400-м в роли капитана армейцев в рамках чемпионата России.

Акинфеев всю карьеру провёл в ЦСКА, за главную команду он дебютировал в марте 2003 года.

С тех пор легендарный голкипер сыграл 685 матчей и пропустил 608 голов.

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