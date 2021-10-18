Акинфеев провёл юбилейный капитанский матч в чемпионате России
Фото инстаграм Игоря Акинфеева
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в игре 11-го тура РПЛ против "Урала" (1:0).
Для 35-летнего футболиста этот матч стал 400-м в роли капитана армейцев в рамках чемпионата России.
Акинфеев всю карьеру провёл в ЦСКА, за главную команду он дебютировал в марте 2003 года.
С тех пор легендарный голкипер сыграл 685 матчей и пропустил 608 голов.
Не пропустите: Акинфеев рассказал, почему он не перешел в клуб из Европы. | http://soccernews.ru
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