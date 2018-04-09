Акинфеев: "Пять игр дома без пропущенных мячей - это заслуга наших защитников"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свою "сухую" серию в домашних матчах.

"Пять игр дома без пропущенных мячей - это заслуга наших защитников. Мы уже все сто раз между собой переругались, как только ни пихали во время матчей, но все равно друг за друга - горой. В адрес полузащиты тоже могу сказать хорошие слова, ребята нам здорово помогают. Главное - все работает, и работает неплохо, механизм отлажен. Не знаю, может, и не по одному удару наносилось по моим воротам за эти пять матчей, но близко к тому. Уж точно не по десять. Так что мне оставалось только отбить или поймать то, что просочилось к воротам", - цитирует 32-летнего вратаря официальный сайт армейцев.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет с "Динамо". | soccernews.ru