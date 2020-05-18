Акинфеев рассказал, как игроки ЦСКА отмечали победу в Кубке УЕФА

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Акинфеев рассказал, как игроки ЦСКА отмечали победу в Кубке УЕФА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как "красно-синие" отмечали победу в Кубке УЕФА.

Напомним, московский клуб обыграл "Спортинг" со счетом 3:1 в финале Кубка УЕФА в 2005 году. В составе "армейцев" голами отметились Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.

"Больше всего зажигали Вагнер и Карвальо. Когда зашел Евгений Леннорович с Валерием Георгиевичем, они начали обниматься. Пиво, которое было в кубке, вылили на них. Они были полностью в этом пиве! Потом это пиво переросло в шампанское какое-то, где-то нашли три бутылки. Короче там трэш такой был!" - рассказал Акинфее.

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