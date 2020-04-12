Акинфеев рассказал, как лишился футболки ван дер Сара

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как у него украли футболку голкипера "Манчестер Юнайтед" Эдвина ван дер Сара в 2009 году.

"Когда в 2009 году мы играли в Манчестере, я попросил великого ван дер Сара обменяться футболками. Я добыл ее, однако в аэропорту Манчестера у меня ее благополучно украли из сумки. Поэтому футболка ван дер Сара не покинула Манчестер.

Кто ее украл? Мне это не интересно. У других тоже пропали вещи. Грузчики или кто-то, не знаю, обшмонали все сумки и вытащили самое ценное для футболистов", - заявил Акинфеев.

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