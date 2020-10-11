Акинфеев рассказал, как относится к работе футболистов на телевидении

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что думает о работе футболистов на телевидении после завершения карьеры.

"Я понимаю, что это хорошие деньги, но глупая затея для футболиста. Может, не у нас хорошие деньги, а в Европе. Глупая затея по одной простой причине: ты работал всю свою жизнь, не видел ни семью, никого, а тут опять раз тебе… Понятно, что это опять же работа, но ты понимаешь, что твои дети, твоя жена, твои близкие опять в пролете и ты все время катаешься на какие-то эфиры и передачи.

Сколько тебе бог отвел играть в футбол, надо играть, зарабатывать для своей семьи, родителей, друзей, близких какой-то капитал и спокойно потом уже садиться и выбирать непыльную работу. Не то, что ты вообще делать ничего не будешь, а то, что тебе нравится и то, что будет в кайф. А если тебе предложат какой-то гонорар "давай здесь расскажи этот плохой, тот плохой", я считаю, что это глупо", - сказал Акинфеев.

ЦСКА после 10 туров РПЛ занимает 3 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Черчесов высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России| http://soccernews.ru