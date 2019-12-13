Акинфеев рассказал, как реагирует на оскорбления со стороны болельщиков

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что думает об оскорблениях со стороны болельщиков, передает Rbworld.org.

"Абстрагироваться от всяких кричалок удается без особых проблем. Самое смешное, что ты приезжаешь на "Олд Траффорд", где, очевидно, не может быть каких-то фанатов, настроенных персонально против тебя, и слышишь про себя много интересного. Я — Игорь Акинфеев, и мне все равно, кто и что орет", - сказал вратарь.

Также футболист рассказал фанаты какого европейского клуба лучше всего матерятся на русском языке:

"Самые оголтелые в этом плане - в "Порту". Там реально процентов сорок стадиона матерится на русском языке. Отборная русская речь".

В этом сезоне Акинфеев играл в 19 матчах, 7 из которых провел на ноль.

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