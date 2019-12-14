Акинфеев рассказал, каким видит завершение своей карьеры
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не хочет проведения прощальных матчей, когда наступит момент повесить перчатки на гвоздь.
"Пока горизонт безоблачный. Хочу ещё поиграть. Прощальных матчей не хочу. В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, братья (Березуцкие) поступили очень правильно, закончив без лишних проводов. Таких проводов не хватает болельщикам? Так вы предлагайте пив-бар! Зачем эти стадионы, они уже надоедают футболистам за время карьеры", - сказал Акинфеев.
Отметим, что 33-летний вратарь всю карьеру провёл в ЦСКА, сыграл 603 матча и пропустил 532 гола.
Карьеру в сборной России Акинфеев завершил осенью прошлого года.
Не пропустите: Акинфеев - о нестабильной игре ЦСКА: "Не хочется опускаться до уровня середняка". | http://soccernews.ru
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