Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб

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Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что мог продолжить карьеру в европейском клубе.

Напомним, вратарь на протяжении всей карьеры выступает за красно-синих.

"Если сейчас оглянуться назад, можно было. В 2005 году, 2006-м, но после 2007-го уже тяжело было с травмой. Я - маленький? А в Англии как будто все играют на выходах, там на ленточке стоят. Малафеев при 1,85 метра - высокий, а Акинфеев при этом же росте маленький. Где логика?

Не знаю, куда мог уехать. Никогда в жизни не было агента. Я всегда называл агентом Евгения Гинера. Был какой-то разговор про "Арсенал", 2005 или 2006 год. Но какой-то конкретики не было. Не буду говорить: "Да, меня "Арсенал" хотел, а я такой крутой оказался". Я ничего не видел", - сказал Акинфеев в интервью ютуб-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

После 23 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 36 баллов.

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