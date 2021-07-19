Акинфеев рассказал о текущем состоянии ЦСКА

Фото: инстаграм Акинфеева/Автор неизвестен

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о нынешнем состоянии "армейского" клуба.

"Сейчас каждому игроку нужно настроиться на тяжелый сезон. Молодым нужно созреть и правильно себя настраивать на важные игры, тогда придут большие победы. Надеюсь, что у молодых футболистов с настроем и харизмой будет все в порядке.

Пока наша команда не голодная на титулы. Думаю, что у нас сейчас идет перестройка в команде. В прошлом сезоне сделали шаг назад, надеюсь, что в новом сделаем несколько шагов вперед", — сказал вратарь.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял шестое место в российской премьер-лиге.

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