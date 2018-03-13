Акинфеев рассказал о возможном переходе в другой клуб

Теги игорь акинфеевцска москва

Акинфеев рассказал о возможном переходе в другой клубВратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во время общения с болельщиками рассказал о возможном переходе в другой клуб.

"Я никогда не отказывался от предложений. Просто их я никогда не видел. Говорить о том, что я отказывался или по каким-то причинам не перешел в какой-то другой клуб, то это глупо и неправильно. Никаких предложений для себя я не видел", - сказал он.

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комментарии
spartak.ru

Акинфей - походу по жизни быдлан и по характеру тот еще черт,быкует видимо на всех, у него интервью даже не берут

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Мужики уже не сумлеваются

Высочайшая культура спартача налицо.

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Пьянь

Так Акинфеев реально быдло. Это всем известно.

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Ихорь Кличко

Ебать Ихорь ты рубишь....

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Мужики уже не сумлеваются.

Даже с использованием ненормативной лексики,которая для тебя является просто "речевым оборотом для разговора с родителями",не смог ничего внятного сказать...

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