Акинфеев рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с "Рубином"

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чего ждет от матча 28-го тура РПЛ с "Рубином".

Встреча запланирована на 12 июля. Матч состоится в Москве на "ВЭБ Арене".

Напомним, казанский клуб тренирует экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

"Это уже совсем другая команда, с молодыми талантами из Грузии. Играют тоже от обороны, как и раньше, на контратаках. Опасно выбегают через фланги.

Любой матч с "Рубином", в каком состоянии ни находились бы команды, по определению тяжелый", - цитирует Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА с 46 баллами располагается на 3 месте в турнирной таблице. У "Рубина" 33 балла и 11 строчка.

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