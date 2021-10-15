Акинфеев рассказал, почему он не перешел в клуб из Европы
Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему он не перешел в европейский клуб.
"Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали? Если по сути вопроса: уезжать надо для того, чтобы играть. А не как у нас некоторые: сидят на лавочке, а дела с каждым месяцем все хуже и хуже. Если ты едешь играть — конечно, прогресс будет. И для сборной, и для тебя лично. Как у Сани Головина. Единственное, его травмы замучили.
Я выбрал такой путь. И я его лично прохожу. Выбрал я сам. Человек, который принадлежит себе самому. За меня никто не думает — и мне это приятно вдвойне. И никакой "Манчестер Юнайтед" или "Арсенал" никогда не будет для меня стоять рядом с ЦСКА", - приводит слова Акинфеева Sport24.ru.
35-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За "армейцев" он выступает с 2002 года. Всего он провел за московский клуб 684 матча во всех турнирах и пропустил 608 голов. 6-кратный чемпион России,
6-кратный обладатель Кубка России, 7-кратный обладатель Суперкубка России, Обладатель Кубка УЕФА.
Не пропустите: Акинфеев громко высказался о возможном возвращении в сборную России. | http://soccernews.ru
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