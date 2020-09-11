Акинфеев рассказал, просил ли его Черчесов вернуться в сборную России

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Акинфеев рассказал, просил ли его Черчесов вернуться в сборную России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг слухи об уговорах наставника сборной России Станислава Черчесова вернуться в команду.

"Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это всё надумано", - сказал 34-летний голкипер.

Акинфеев выступал за российскую сборную с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

Не пропустите: Черчесов порассуждал о позиции сборной России в рейтинге ФИФА. | http://soccernews.ru
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