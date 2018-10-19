Акинфеев рассказал, зачем пошел учиться на магистра

Теги цска москваигорь акинфеев

Акинфеев рассказал, зачем пошел учиться на магистраГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, зачем поступил на магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению "менеджмент".

По словам футболиста, на вступительных экзаменах игрок набрал 78 баллов, тогда как наивысший результат среди поступивших – 82 балла, наименьший – 53.

" Просто хочу открыть для себя что-то новое и хоть что-то понимать в этой отрасли. Когда начинаются разговоры про биржу, например, я в этом ничего не понимаю. Полный ноль. И какие-то азы хочу получить. Я не самый умный человек и сейчас большую часть моей жизни занимает футбол. Но в будущем мало ли как все сложится", - сказал он.

Читайте: Рауш: "Уход Акинфеева - это потеря для сборной, но в команде хватает опытных ребят" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов