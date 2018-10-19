Акинфеев рассказал, зачем пошел учиться на магистра

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, зачем поступил на магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению "менеджмент".

По словам футболиста, на вступительных экзаменах игрок набрал 78 баллов, тогда как наивысший результат среди поступивших – 82 балла, наименьший – 53.

" Просто хочу открыть для себя что-то новое и хоть что-то понимать в этой отрасли. Когда начинаются разговоры про биржу, например, я в этом ничего не понимаю. Полный ноль. И какие-то азы хочу получить. Я не самый умный человек и сейчас большую часть моей жизни занимает футбол. Но в будущем мало ли как все сложится", - сказал он.

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