Акинфеев: "Результат игры с "Зенитом" - закономерный"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ничью своей команды с питерским "Зенитом" во вчерашнем матче 28-го тура РФПЛ.

"Игра не оставила равнодушной, моменты были и у тех, и у других ворот. Бывает, что даже без моментов забиваешь и выигрываешь, а тут были моменты, но сыграли 0:0. Думаю, это справедливый результат. Ближе к победе тот, кто забивает голы. Сегодня ни одна команда не забила, поэтому результат - закономерный. Всегда хочется большего, но для этого надо забивать", - цитирует 32-летнего вратаря официальный сайт армейцев.

Напомним, матч между "Зенитом" и ЦСКА завершился со счетом 0:0. | soccernews.ru