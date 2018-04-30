Акинфеев: "Результат игры с "Зенитом" - закономерный"

Теги зенит санкт-петербургцска москваигорь акинфеев

Акинфеев: "Результат игры с "Зенитом" - закономерный"Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ничью своей команды с питерским "Зенитом" во вчерашнем матче 28-го тура РФПЛ.

"Игра не оставила равнодушной, моменты были и у тех, и у других ворот. Бывает, что даже без моментов забиваешь и выигрываешь, а тут были моменты, но сыграли 0:0. Думаю, это справедливый результат. Ближе к победе тот, кто забивает голы. Сегодня ни одна команда не забила, поэтому результат - закономерный. Всегда хочется большего, но для этого надо забивать", - цитирует 32-летнего вратаря официальный сайт армейцев.

Напомним, матч между "Зенитом" и ЦСКА завершился со счетом 0:0. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов