Акинфеев с женой снялся в клипе группы "Руки Вверх!"

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Акинфеев с женой снялся в клипе группы "Руки Вверх!"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев принял участие в съёмках клипа популярной поп-группы "Руки Вверх!".

Футболист вместе со своей женой Екатериной Герун снялся в клипе на песню "Она меня целует".

Это не первый его подобный опыт. В декабре 2012 года сообщалось, что Акинфеев поучаствовал в съёмках клипа на композицию "Открой мне дверь".

В текущем сезоне 33-летний вратарь сыграл за ЦСКА 30 матчей и пропустил 22 гола.

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