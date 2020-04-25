Акинфеев - самый преданный футболист топ-10 лиг Европы, Месси - третий

2 Теги игорь акинфеевлионель мессиджорджио кьеллинисерхио рамосмарсело

Акинфеев - самый преданный футболист топ-10 лиг Европы, Месси - третий

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых преданных своим клубам футболистов в топ-10 европейских лигах.

На вершине списка оказался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который отдал армейцам более 17 лет своей карьеры. В тройку лучших также вошли голкипер "Сент-Этьена" Лоик Перрен и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Полностью рейтинга выглядит следующим образом:

1. Игорь Акинфеев, ЦСКА (17 лет, 3 месяца, 23 дня);

2. Лоик Перрен, "Сент-Этьен" (16 лет, 9 месяцев, 24 дня);

3. Лионель Месси, "Барселона" (16 лет, 3 месяца, 23 дня);

4. Франческо Маньянелли, "Сассуоло" (14 лет, 9 месяцев, 24 дня);

5. Джорджио Кьеллини, "Ювентус" (14 лет, 9 месяцев, 24 дня);

6. Серхио Рамос, "Реал" (14 лет, 7 месяцев, 24 дня);

7. Сэмми Боссут, "Зюлте-Варегем" (13 лет, 9 месяцев, 24 дня);

8. Бруно Сориано, "Вильярреал" (13 лет, 9 месяцев, 24 дня);

9. Хави Лопес, "Эспаньол" (13 лет, 9 месяцев, 22 дня);

10. Марсело, "Реал" (13 лет, 3 месяца, 23 дня).

Не пропустите: FourFourTwo назвал лучшего футболиста за последние 25 лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси - это чипсы.. А кто такой шампунь знают тоже все... Не надо прикидываться лицемером....

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси всегда был позади российских футболистов...

Ответить

главное

The Sun представило сборную худших партнеров Месси

The Sun представило сборную худших партнеров Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов