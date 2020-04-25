Акинфеев - самый преданный футболист топ-10 лиг Европы, Месси - третий

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых преданных своим клубам футболистов в топ-10 европейских лигах.

На вершине списка оказался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который отдал армейцам более 17 лет своей карьеры. В тройку лучших также вошли голкипер "Сент-Этьена" Лоик Перрен и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Полностью рейтинга выглядит следующим образом:

1. Игорь Акинфеев, ЦСКА (17 лет, 3 месяца, 23 дня);

2. Лоик Перрен, "Сент-Этьен" (16 лет, 9 месяцев, 24 дня);

3. Лионель Месси, "Барселона" (16 лет, 3 месяца, 23 дня);

4. Франческо Маньянелли, "Сассуоло" (14 лет, 9 месяцев, 24 дня);

5. Джорджио Кьеллини, "Ювентус" (14 лет, 9 месяцев, 24 дня);

6. Серхио Рамос, "Реал" (14 лет, 7 месяцев, 24 дня);

7. Сэмми Боссут, "Зюлте-Варегем" (13 лет, 9 месяцев, 24 дня);

8. Бруно Сориано, "Вильярреал" (13 лет, 9 месяцев, 24 дня);

9. Хави Лопес, "Эспаньол" (13 лет, 9 месяцев, 22 дня);

10. Марсело, "Реал" (13 лет, 3 месяца, 23 дня).

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