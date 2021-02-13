Акинфеев - самый преданный футболист в мире. Он опередил Месси

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан самым преданным игроком по версии Sport Bible.

Именитый вратарь отдал армейцам 17 лет и 8 месяцев своей карьеры, и это лучший результат среди действующих футболистов.

Россиянин обошёл в рейтинге Лионеля Месси ("Барселона") и Марка Нобла ("Вест Хэм"). Они провели в своих клубах по 16 лет и 8 месяцев.

Топ-10 рейтинга Sport Bible выглядит следующим образом:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 17 лет, 8 месяцев и 3 дня;

2. Лионель Месси ("Барселона") - 16 лет, 8 месяцев и 3 дня;

3. Марк Нобл ("Вест Хэм") - 16 лет, 8 месяцев и 3 дня;

4. Серхио Альварес ("Сельта") - 16 лет, 2 месяца и 4 дня;

5. Ойер Санхурхо ("Осасуна") - 15 лет, 2 месяца и 4 дня;

6. Жесси Мулен ("Сент-Этьен") - 15 лет, 2 месяца и 4 дня;

7. Франческо Маньянелли ("Сассуоло") - 15 лет, 2 месяца и 4 дня;

8. Джорджио Кьеллини ("Ювентус") - 15 лет, 2 месяца и 4 дня;

9. Серхио Рамос ("Реал") - 15 лет и 4 дня;

10. Сэмми Боссут ("Зюлте-Варегем") - 14 лет, 2 месяца и 4 дня.

Полный список можно посмотреть по ссылке.

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