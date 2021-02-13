Акинфеев - самый преданный футболист в мире. Он опередил Месси
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан самым преданным игроком по версии Sport Bible.
Именитый вратарь отдал армейцам 17 лет и 8 месяцев своей карьеры, и это лучший результат среди действующих футболистов.
Россиянин обошёл в рейтинге Лионеля Месси ("Барселона") и Марка Нобла ("Вест Хэм"). Они провели в своих клубах по 16 лет и 8 месяцев.
Топ-10 рейтинга Sport Bible выглядит следующим образом:
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 17 лет, 8 месяцев и 3 дня;
2. Лионель Месси ("Барселона") - 16 лет, 8 месяцев и 3 дня;
3. Марк Нобл ("Вест Хэм") - 16 лет, 8 месяцев и 3 дня;
4. Серхио Альварес ("Сельта") - 16 лет, 2 месяца и 4 дня;
5. Ойер Санхурхо ("Осасуна") - 15 лет, 2 месяца и 4 дня;
6. Жесси Мулен ("Сент-Этьен") - 15 лет, 2 месяца и 4 дня;
7. Франческо Маньянелли ("Сассуоло") - 15 лет, 2 месяца и 4 дня;
8. Джорджио Кьеллини ("Ювентус") - 15 лет, 2 месяца и 4 дня;
9. Серхио Рамос ("Реал") - 15 лет и 4 дня;
10. Сэмми Боссут ("Зюлте-Варегем") - 14 лет, 2 месяца и 4 дня.
Полный список можно посмотреть по ссылке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18