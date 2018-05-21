Акинфеев считает успешным для ЦСКА минувший еврокубковый сезон

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Акинфеев считает успешным для ЦСКА минувший еврокубковый сезонГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итоги минувшего сезона для команды. В частности, многолетний страж ворот "армейцев" оценил игру коллектива в еврокубках.

"В первую очередь это заслуга главного тренера. Раньше Леонид Слуцкий находил правильные слова, теперь Виктор Гончаренко их нашёл. Не хочу кого-то возвышать – говорю как есть, по делу. В таком жёстком графике – 47 официальных матчей – достаточно двух-трёх неудач в ключевые моменты, чтобы завалить сезон. ЦСКА этого избежал.

В Европе, считаю, выступили на пределе возможностей. В чемпионате России, понятно, задачи всегда максимальные, но при этом понимаешь, что ограниченного состава для достижения всех целей может просто не хватить. Чисто психологически тоже бывает непросто - когда не хочется, не можется. Но всё равно как-то удаётся выходить из положения – дай бог, чтобы и дальше получалось", - отметил он.

Напомним, что в Лиге Европы команда дошла до четвертьфинала, где уступила "Арсеналу".  | http://soccernews.ru

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