Акинфеев съездил в Минск на концерт группы "Руки Вверх"

Фото инстаграм Сергея Жукова

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев во время паузы на матчи сборных побывал в Беларуси.

34-летний футболист съездил в Минск, чтобы посетить концерт группы "Руки Вверх".

Напомним, что вратаря армейцев и солиста музыкального коллектива Сергея Жукова связывает давняя дружба.

"Руки вверх! Я с вами везде. Минск спасибо. Но завтра как всегда тренировка с командой, работаем", - написал Акинфеев в инстаграме, выложив снятое видео с выступления.

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