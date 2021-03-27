Акинфеев съездил в Минск на концерт группы "Руки Вверх"
Фото инстаграм Сергея Жукова
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев во время паузы на матчи сборных побывал в Беларуси.
34-летний футболист съездил в Минск, чтобы посетить концерт группы "Руки Вверх".
Напомним, что вратаря армейцев и солиста музыкального коллектива Сергея Жукова связывает давняя дружба.
"Руки вверх! Я с вами везде. Минск спасибо. Но завтра как всегда тренировка с командой, работаем", - написал Акинфеев в инстаграме, выложив снятое видео с выступления.
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