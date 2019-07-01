Акинфеев: "Смолов глупо поступил в серии пенальти с Хорватией и осознал это"

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Акинфеев: "Смолов глупо поступил в серии пенальти с Хорватией и осознал это"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что думает о выступлении Федора Смолова на ЧМ-2018 в матче с Хорватией (1:1, 3:4).

Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2018 Смолов не смог забить гол в серии пенальти.

"Конечно, он не виноват.

В плане элемента удара, может быть, где-то и виноват, как он исполнил. Но в жизни бывают разные ситуации: он не забил, я пропустил. Я это пережил после Кореи - когда тебя гнобят все, когда я на улицу не мог выйти.

Это нормальная история. Здесь ты не должен показывать какую-то свою слабость. Нельзя дать себя размазать. Здесь, в этом элементе, может быть, он сделал какую-то глупость, неправильно сделал", - сказал Акинфеев.

Напомним, после окончания ЧМ-2018 вратарь объявил о завершении карьеры в сборной России.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Я это пережил после Кореи - когда тебя гнобят все, когда я на улицу не мог выйти".А за что?

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