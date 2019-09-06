Акинфеев совершил трогательный поступок для юного болельщика с ограниченными возможностями здоровья

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Акинфеев совершил трогательный поступок для юного болельщика с ограниченными возможностями здоровья

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с 12-летним Степаном Махаличевым - мальчиком с ограниченными возможностями здоровья, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер пообщался с юным фанатом, провел для него экскурсию по базе армейского клуба, сфотографировался с ним, а также подарил игровую футболку.

33-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за первую команду армейцев с 2002 года. В составе московского клуба он шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок России, семь раз - Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

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