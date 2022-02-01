Акинфеев спросил у Буффона о мотивации

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Акинфеев спросил у Буффона о мотивации

Фото: инстаграм Буффона\Автор неизвестен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев спросил у голкипера "Пармы" Джанлуиджи Буффона о мотивации в столько большом возрасте для футболиста.

"Я знаю, что футбол — очень энергозатратный вид спорта, особенно для голкипера. Эмоциональный фон не всегда хороший. Плохое настроение, пропущенные голы, травмы. Откуда вы черпаете свою мотивацию? Играть на высоком уровне в 43 года не каждому голкиперу дано. Очень хочется знать, откуда вы берёте силы и энергию?", - спросил Акинфеев.

"Большое спасибо Игорю за вопрос. Он был и, по-моему, остаётся великолепным вратарём. Я помню, что когда говорил с Фабио Капелло, он сразу сказал мне, что в России есть очень сильный вратарь. Речь шла об Акинфееве. Мне важно это сказать, потому что Игорь этого заслуживает.

Что касается меня, то этот вопрос мне задают многие – где мне удаётся доставать энергию. Иногда я не в силах ответить на него. Знаю, что когда я играю, прежде всего я не хочу облажаться. Так что здесь вступает в дело личная гордость. Для меня это очень важно. Потому что, хоть этого и не видно, я очень гордый человек в том, что для меня принципиально.

Вторая вещь – когда я играю, я делаю это для себя самого. Но также я играю за товарищей по команде, за клуб, за болельщиков, за людей. Потому что чувствую, что фанаты верят в меня и надеются на меня. И это большая ответственность. Не хочется разочаровывать их и обманывать их ожидания.

Я спортсмен, я понимаю, что иногда ты можешь победить, а иногда — проиграть. В своей карьере я проигрывал важные матчи, но воспринимал это спокойно. Мне всегда было больше обидно за людей, за болельщиков. И мне кажется, что это очень важно. Я до сих пор играю на высоком уровне, потому что знаю: люди счастливы, когда я играю, они чувствуют уверенность во мне. Это мотивация, которая выходит за пределы личного и футбольного измерения", — ответил Буффон в ролике Нобеля Арустамяна.

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