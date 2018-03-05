Акинфеев стал автором уникального достижения

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Акинфеев стал автором уникального достижения

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 21-го тура РФПЛ против "Урала".

Как сообщает официальный сайт армейцев, 31-летний страж ворот достиг отметки в 100 сухих домашних поединков в чемпионате России.

Акинфеев стал первым голкипером, которому покорилась эта вершина. Всего же в РФПЛ он сыграл 388 матчей и пропустил 299 голов.

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