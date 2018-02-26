Акинфеев стал доверенным лицом президента России

Капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев стал доверенным лицом Владимира Путина.

Как сообщают российские СМИ, в понедельник вратарь армейцев был зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата в президенты РФ.

Всего в списке доверенных лиц Путина числится 492 человека.

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