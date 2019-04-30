Акинфеев стал лауреатом премии в номинации "Спортивный подвиг года"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выиграл награду в номинации "Спортивный подвиг года". Об этом информирует пресс-службе клуба.

Награждение состоялось в рамках ежегодной премии "Армеец года - 2019".

Приз был вручен за то, что голкипер во время ЧМ-2018 сыграл пять матчей, в одном из которых (1/8 финала с Испанией) он помог команде выйти в четвертьфинал мундиаля, отбив два 11-метровых удара в послематчевой серии.

Осенью 2018 года Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду, вместе с которой он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

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