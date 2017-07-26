Акинфеев стал лидером ЦСКА по количеству матчей в еврокубках

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА обыграл АЕК со счетом (2:0).

Этот матч стал 102 для вратаря армейцев Игоря Акинфеева в еврокубках. По этому показателю голкипер вышел на первое место в истории клуба, опередив Сергея Игнашевича - 101 матч.

Кроме того, 30-летний Акинфеев превзошел свой же рекорд по количеству матчей без пропущенных мячей в еврокубках (29).

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