Акинфеев стал новым рекордсменом ЦСКА по количеству матчей в чемпионатах страны

В матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" сыграл вничью с ЦСКА (2:2).

Этот матч стал 383-м для вратаря армейцев Игоря Акинфеева и он стал новым рекордсменом клуба по количеству матчей в чемпионатах страны.

Голкипер обошел на один матч Владимира Федотова, который выступал за ЦСКА с 1961 по 1975 годы.

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