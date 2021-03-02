Акинфеев стал отцом в третий раз

У голкипера ЦСКА Игоря Акинфееве родился ребенок, сообщает пресс-служба клуба.

Капитан "красно-синих" стал папой в третий раз. У него уже есть 6-летний сын Даниил и 5-летняя дочь Евангелина.

"Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!", — пишут "армейцы" в Твиттере".

Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья! pic.twitter.com/D3PxN6e2IL — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 2, 2021