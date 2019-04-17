Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что думает об информации о то, он стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей.

"Cвою работу я оценить не могу. Я всего лишь один из редакторов и редактировал каике-то моменты. Мне было интересно, поскольку в моем детстве таких учебников не было.

Я получал листовки в формате А4, брал их с собой на сборы. Пришлось как профессионалу взять ручку в руки и перечеркивать какие-то моменты.

Никакой рутины не было. Я горжусь, что для этой работы выбрали именно меня. Мне это очень приятно", - сказал Акинфеев.

Книгу презентовали в рамках Московского международного салона образования.

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