Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что думает об информации о то, он стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей.
"Cвою работу я оценить не могу. Я всего лишь один из редакторов и редактировал каике-то моменты. Мне было интересно, поскольку в моем детстве таких учебников не было.
Я получал листовки в формате А4, брал их с собой на сборы. Пришлось как профессионалу взять ручку в руки и перечеркивать какие-то моменты.
Никакой рутины не было. Я горжусь, что для этой работы выбрали именно меня. Мне это очень приятно", - сказал Акинфеев.
Книгу презентовали в рамках Московского международного салона образования.
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