Акинфеев стал рекордсменом дерби между ЦСКА и "Спартаком"
Фото инстаграм Игоря Акинфеева
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в победном матче против "Спартака" (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ.
Благодаря этому 35-летний футболист отметился несколькими статистическими достижениями.
1) Сравнялся с рекордсменом Сергеем Семаком по числу игр со "Спартаком" (35);
2) Установил новый рекорд среди игроков по количеству побед над "красно-белыми" (19);
3) Упрочил лидерство по сухим матчам против "народной команды" (12).
Не пропустите: Акинфеев отреагировал на победу в дерби со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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