Акинфеев стал рекордсменом дерби между ЦСКА и "Спартаком"

Фото инстаграм Игоря Акинфеева

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в победном матче против "Спартака" (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ.

Благодаря этому 35-летний футболист отметился несколькими статистическими достижениями.

1) Сравнялся с рекордсменом Сергеем Семаком по числу игр со "Спартаком" (35);

2) Установил новый рекорд среди игроков по количеству побед над "красно-белыми" (19);

3) Упрочил лидерство по сухим матчам против "народной команды" (12).

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