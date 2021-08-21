Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионате России

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Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионате России

Фото инстаграм Игоря Акинфеева

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев переписал историю чемпионата России.

Сегодняшний матч против "Ахмата" стал для 35-летнего футболиста 489-м в рамках турнира. Это новый рекорд.

Голкипер превзошёл достижение Сергея Игнашевича, который закончил карьеру три года назад.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю карьеру провёл в армейском клубе.

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