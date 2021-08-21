Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионате России
Фото инстаграм Игоря Акинфеева
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев переписал историю чемпионата России.
Сегодняшний матч против "Ахмата" стал для 35-летнего футболиста 489-м в рамках турнира. Это новый рекорд.
Голкипер превзошёл достижение Сергея Игнашевича, который закончил карьеру три года назад.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю карьеру провёл в армейском клубе.
Не пропустите: Бабаян назвал незаменимого футболиста в ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Аллегри сделал заявление о будущем Роналду в "Ювентусе"
-
Рамос просил Анчелотти помочь ему продлить контракт с "Реалом"
-
Мбаппе вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы среди игроков младше 23 лет
-
Официально: "Милан" арендовал Флоренци
-
Месси и Неймар прилетели в Барселону в гости к бывшему одноклубнику
Лента новостей
-
"Ливерпуль" обыграл "Бернли" во 2-м туре АПЛ
-
Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионате России
-
Три клуба сделали предложение хавбеку "Барселоны" Мориба
-
"Брага" арендовала защитника "Манчестер Сити"
-
Широков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
-
"Фиорентина" купила экс-защитника "Манчестер Сити"
-
РПЛ предупредила четыре клуба из-за состояния газона на стадионах
-
Аллегри сделал заявление о будущем Роналду в "Ювентусе"
-
Защитника "Галатасарая" дисквалифицировали на 8 матчей. Его хочет купить "Зенит"
-
"Брюгге" подписал полузащитника "Ромы"
-
Журналист рассказал о ходе переговоров ЦСКА и "Милана" по трансферу Влашича
-
Рамос просил Анчелотти помочь ему продлить контракт с "Реалом"
-
Мбаппе вышел на второе место по голам в топ-5 лигах Европы среди игроков младше 23 лет
-
"Манчестер Сити" определился с ценой на Лапорта
-
В Госдуме назвали два варианта развития сборной России
-
Халк попал в сборную недели Кубка Либертадорес
-
Официально: "Милан" арендовал Флоренци
-
Ндомбеле выбирает между Испанией и Германией
-
Впервые за 4,5 года Мбаппе забил головой в матче чемпионата Франции
-
Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" обвиняется в мошенничестве в крупном размере