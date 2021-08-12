Акинфеев стал самым преданным футболистом Европы

Теги цска москваигорь акинфеевмарк ноблстатистика

Акинфеев стал самым преданным футболистом Европы

Фото инстаграм Игоря Акинфеева

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о достижении капитана команды Игоря Акинфеева.

Российский страж ворот возглавил рейтинг самых преданных футболистов из топ-10 лиг Европы. Он выступает за армейцев 18 лет, 7 месяцев и 10 дней.

Второе место в списке занимает полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл. Показатель англичанина - 17 лет, 7 месяцев и 10 дней.

35-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за основную команду он сыграл 677 матчей и пропустил 604 гола.

Не пропустите: Акинфеев оценил игру ЦСКА в начале сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов