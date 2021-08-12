Акинфеев стал самым преданным футболистом Европы
Фото инстаграм Игоря Акинфеева
Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о достижении капитана команды Игоря Акинфеева.
Российский страж ворот возглавил рейтинг самых преданных футболистов из топ-10 лиг Европы. Он выступает за армейцев 18 лет, 7 месяцев и 10 дней.
Игорь Акинфеев – самый преданный игрок европейского футбола (среди всех действующих игроков ТОП-10 лиг)!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 11, 2021
Наш капитан играет за #ЦСКА уже 18 лет, 7 месяцев и 10 дней. pic.twitter.com/v5iGBx13bU
Второе место в списке занимает полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл. Показатель англичанина - 17 лет, 7 месяцев и 10 дней.
35-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за основную команду он сыграл 677 матчей и пропустил 604 гола.
Не пропустите: Акинфеев оценил игру ЦСКА в начале сезона. | http://soccernews.ru
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