Акинфеев сыграл растамана в музыкального сериале (видео)

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что он он сыграл растамана в музыкального сериале "Евгенич", автором которого стал солист "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

"Только Серега мог уговорить меня на такую авантюру. Летом прошли съемки сериала "Евгенич", и Жуков убедил меня не только принять в них участие, но и спеть! Сначала втянул меня в клип, теперь в сериал, осталось только фильм снять", — написал Акинфеев в инстаграме.

Первый эпизод телесериала будет показан 9 декабря на канале "Пятница!"

35-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю карьеру провел в "армейском" клубе. В нынешнем сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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