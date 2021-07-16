Акинфеев, Тимощук и Фабрегас - в сборной Аршавина из футболистов, с которыми он играл

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Акинфеев, Тимощук и Фабрегас - в сборной Аршавина из футболистов, с которыми он играл

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Экс-полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин составил символическую сборную из футболистов, с которыми играл.

Вратарь: Игорь Акинфеев (сборная России); 

Защитники: Александр Анюков ("Зенит", сборная России), Сергей Игнашевич (сборная России), Николас Ломбертс, Ким Донь Чжин (оба - "Зенит");

Полузащитники: Игорь Денисов, Анатолий Тимощук, Мигель Данни (все - "Зенит"), Андрей Аршавин, Сеск Фабрегас ("Арсенал");

Нападающий: Александр Кержаков ("Зенит", сборная России).

Не пропустите: Аршавин высказался о соперничестве "Зенита" и "Спартака". | http://soccernews.ru
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