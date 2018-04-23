Акинфеев установил рекорд чемпионатов России

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Акинфеев установил рекорд чемпионатов России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев полностью отыграл вчерашний матч 27-го тура РФПЛ против "Краснодара".

Таким образом, как сообщает официальный сайт армейцев, 32-летний страж ворот стал рекордсменом чемпионатов России по количеству проведённых игр подряд без замен (178).

Акинфеев превзошёл достижение бывшего защитника "Торпедо" и "Локомотива" Игоря Чугайнова, в активе которого было 177 матчей кряду без замен в период с 1995 по 2001 год. | http://soccernews.ru

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