Акинфеев установил рекорд РФПЛ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче третьего тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

Таким образом, 31-летний страж ворот стал рекордсменом по числу сезонов с сухими матчами в рамках РФПЛ.

Теперь показатель Акинфеева - 15 из 15 возможных. Ближайшим преследователем капитана армейцев является вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов (14 сезонов). | http://soccernews.ru