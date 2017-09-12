Акинфеев увеличил антирекорд по пропущенным голам в Лиге Чемпионов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил в 40-й подряд игре в Лиге Чемпионов.

Российский голкипер установил антирекорд, когда пропустил в 17-й подряд игре Лиги Чемпионов в домашнем матче против "Виктории" из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.

Отметим, что антирекорд Акинфеева считается только по играм в групповом раунде и плей-офф Лиги Чемпионов.

Последний раз Акинфеев не пропускал в Лиге Чемпионов (в основном турнире) 10 лет назад.

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