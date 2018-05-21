Акинфеев в 10-й раз назван лучшим вратарем России

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в 10-й раз назван лучшим вратарем сезона в России, информирует официальный сайт армейского клуба.

Так, ранее 32-летний страж ворот армейцев уже получал награду "Вратарь года" имени Льва Яшина от журнала "Огонек" в 2004-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2013-м, 2014-м и 2017-м годах.

В нынешнем сезоне Акинфеев пропустил 39 мячей в 44 матчах за ЦСКА.

Напомним, Акинфеев считает успешным для ЦСКА текущий еврокубковый сезон. | soccernews.ru