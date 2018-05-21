Акинфеев в 10-й раз назван лучшим вратарем России
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в 10-й раз назван лучшим вратарем сезона в России, информирует официальный сайт армейского клуба.
Так, ранее 32-летний страж ворот армейцев уже получал награду "Вратарь года" имени Льва Яшина от журнала "Огонек" в 2004-м, 2005-м, 2006-м, 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2013-м, 2014-м и 2017-м годах.
В нынешнем сезоне Акинфеев пропустил 39 мячей в 44 матчах за ЦСКА.
Напомним, Акинфеев считает успешным для ЦСКА текущий еврокубковый сезон. | soccernews.ru
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|Зенит Санкт-Петербург
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|Уфа
|30
|43
|7
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|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
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|16
|СКА Хабаровск
|30
|13