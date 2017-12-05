Акинфеев: "В матче с "МЮ" будет шанс проверить нашу молодёжь в большом деле"

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"В нашей ситуации потеря любого игрока существенна. Но идеальные условия бывают крайне редко, и нам постоянно приходится выкручиваться из сложных ситуаций. Вот и выпадет шанс проверить нашу молодёжь в большом деле. Мы верим в ребят" - сказал Акинфеев.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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