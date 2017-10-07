Акинфеев: "В сборной нужно всегда быть лучшим"

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Акинфеев: "В сборной нужно всегда быть лучшим"

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к возросшей конкуренции в сборной России на вратарской позиции.

"Вы знаете моё отношение - я никогда не комментирую коллег. Стартовый состав и выбор вратаря - всегда прерогатива тренера, а сборная - это не клуб, где можно что-то исправить на каком-то отрезке. Здесь нужно всегда быть лучшим, показывать сильнейшие качества. Я всегда говорил, что место в национальной команде никому не гарантировано. Надо доказывать делом, что ты лучший" -сказал Акинфеев.

Стоит отметить, что в этом сезоне блестящую игру в составе "Зенита" демонстрирует вратарь Андрей Лунев, которого на сегодняшний день считают главным конкурентом Акинфеева за место в стартовом составе сборной России.

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