Акинфеев вернулся в строй после болезни

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вернулся в расположение команды после перенесенной болезни.

34-летний голкипер выложил в своем аккаунте в Instagram фото с базы "армейцев" в Ватутинках.

"Снова в родных стенах", — подписал фотографию Акинфеев.

Напомним, что в конце февраля, появилась информация о том, что вратарь заразился коронавирусом. "Армейцы" опровергли это, заявив, что у футболиста обычная ОРВИ. Из-за болезни Акинфеев пропустил два последних матча ЦСКА.