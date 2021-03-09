Акинфеев вернулся в строй после болезни
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вернулся в расположение команды после перенесенной болезни.
34-летний голкипер выложил в своем аккаунте в Instagram фото с базы "армейцев" в Ватутинках.
"Снова в родных стенах", — подписал фотографию Акинфеев.
Напомним, что в конце февраля, появилась информация о том, что вратарь заразился коронавирусом. "Армейцы" опровергли это, заявив, что у футболиста обычная ОРВИ. Из-за болезни Акинфеев пропустил два последних матча ЦСКА.
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