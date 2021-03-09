Акинфеев вернулся в строй после болезни

Теги игорь акинфеевцска москва

Акинфеев вернулся в строй после болезниГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вернулся в расположение команды после перенесенной болезни.

34-летний голкипер выложил в своем аккаунте в Instagram фото с базы "армейцев" в Ватутинках.

"Снова в родных стенах", — подписал фотографию Акинфеев.

Напомним, что в конце февраля, появилась информация о том, что вратарь заразился коронавирусом. "Армейцы" опровергли это, заявив, что у футболиста обычная ОРВИ. Из-за болезни Акинфеев пропустил два последних матча ЦСКА.

Читать также: ЦСКА ярко поздравил Акинфеева с рождением третьего ребёнка | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Доннарумму

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Доннарумму

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов