Акинфеев вошел в топ-4 по числу проведенных матчей в чемпионате России

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Акинфеев вошел в топ-4 по числу проведенных матчей в чемпионате России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на четвертое место по числу проведенных матчей в чемпионате России.

Поединок 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (3:0) стал для голкипера 434-м и он обошел по этому показателю Игоря Семшова.

Больше матчей в российском национальном первенстве провели только Сергей Игнашевич (489), Сергей Семак (456) и Дмитрий Лоськов (453).

Не пропустите: Сергей Жуков: "В простых матчах Акинфеев работает больше всех вместо того, чтобы пить чаек". | http://soccernews.ru
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