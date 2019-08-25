Акинфеев вошел в топ-4 по числу проведенных матчей в чемпионате России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на четвертое место по числу проведенных матчей в чемпионате России.
Поединок 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (3:0) стал для голкипера 434-м и он обошел по этому показателю Игоря Семшова.
Больше матчей в российском национальном первенстве провели только Сергей Игнашевич (489), Сергей Семак (456) и Дмитрий Лоськов (453).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Спартак Москва
|7
|14
|3
|Ростов
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|7
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Уфа
|7
|10
|9
|Рубин
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|7
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|7
|2