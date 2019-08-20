Акинфеев вошёл в топ-4 по числу сыгранных матчей в чемпионатах России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 433-й матч в чемпионатах России, отыграв все 90 минут в дерби со "Спартаком" в рамках шестого тура РПЛ.
По этом показателю 33-летний страж ворот сравнялся с бывшим игроком "Зенита" и "Динамо" Игорем Семшовым. Сейчас они делят четвёртое место в рейтинге.
Опережают Акинфеева только Дмитрий Лоськов (453), Сергей Семак (456) и Сергей Игнашевич (489).
Голкипер всю карьеру провёл в ЦСКА, за основу дебютировал в марте 2003 года и с тех пор пропустил 510 голов в 585 матчах.
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|ЦСКА Москва
|6
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|7
|Рубин
|6
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|Арсенал Тула
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|Урал
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|Ахмат
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|6
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|Динамо Москва
|6
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|14
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|6
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