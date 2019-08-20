Акинфеев вошёл в топ-4 по числу сыгранных матчей в чемпионатах России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 433-й матч в чемпионатах России, отыграв все 90 минут в дерби со "Спартаком" в рамках шестого тура РПЛ.

По этом показателю 33-летний страж ворот сравнялся с бывшим игроком "Зенита" и "Динамо" Игорем Семшовым. Сейчас они делят четвёртое место в рейтинге.

Опережают Акинфеева только Дмитрий Лоськов (453), Сергей Семак (456) и Сергей Игнашевич (489).

Голкипер всю карьеру провёл в ЦСКА, за основу дебютировал в марте 2003 года и с тех пор пропустил 510 голов в 585 матчах.

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