Акинфеев вошёл в топ-4 по числу сыгранных матчей в чемпионатах России

Теги цска москваигорь акинфеевспартак москваигорь семшовстатистика

Акинфеев вошёл в топ-4 по числу сыгранных матчей в чемпионатах России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 433-й матч в чемпионатах России, отыграв все 90 минут в дерби со "Спартаком" в рамках шестого тура РПЛ.

По этом показателю 33-летний страж ворот сравнялся с бывшим игроком "Зенита" и "Динамо" Игорем Семшовым. Сейчас они делят четвёртое место в рейтинге.

Опережают Акинфеева только Дмитрий Лоськов (453), Сергей Семак (456) и Сергей Игнашевич (489).

Голкипер всю карьеру провёл в ЦСКА, за основу дебютировал в марте 2003 года и с тех пор пропустил 510 голов в 585 матчах.

Не пропустите: Гончаренко: "Не в первый раз ЦСКА выглядит лучше соперника, однако проигрывает". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС назвал имя нового тренера юношеской сборной России

РФС назвал имя нового тренера юношеской сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов