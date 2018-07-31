Акинфеев вошел в топ-6 по числу матчей в чемпионате России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл весь матч в первом туре чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:0).

Этот поединок стал 398-м для голкипера армейцев в Премьер-лиге и он вышел на шестое место в истории российских первенств, опередив Руслана Аджинджала.

Больше, чем Акинфеев в высшем дивизионе провели Василий Березуцкий (402), Игорь Семшов (433), Дмитрий Лоськов (453), Сергей Семак (456) и Сергей Игнашевич (489). Все они уже завершили свои карьеры.

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